Ai bambini che la infastidivano dava schiaffi e umiliazioni sospesa una maestra d’asilo nel Barese | la scoperta dai video delle punizioni

Una maestra d’asilo nel Barese è stata sospesa dopo che sono emersi video che mostrano come infliggesse schiaffi e umiliazioni ai bambini che la infastidivano. Nei filmati si vedono schiaffi, strattoni e un’atmosfera di costante tensione all’interno dell’aula, che dovrebbe essere un luogo di protezione e serenità per i più piccoli. La scoperta è stata fatta grazie a delle registrazioni video.

Schiaffi, strattoni e un clima di tensione costante all’interno di un’aula che sarebbe dovuta essere un rifugio sicuro per i più piccoli. Come riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, la Polizia ha dato esecuzione a un provvedimento di sospensione dal servizio per sei mesi nei confronti di un’insegnante di 65 anni, impiegata in una scuola dell’infanzia di Bitonto, nel Barese. L’ordinanza cautelare, emessa dalla magistratura, arriva al termine di un’indagine che ipotizza maltrattamenti reiterati ai danni degli alunni. La denuncia dei genitori e l’avvio delle indagini. L’inchiesta è scattata nel novembre 2025, su impulso di alcuni genitori che, preoccupati dai cambiamenti d’umore e dai racconti dei propri figli, avevano deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine per denunciare presunti abusi. 🔗 Leggi su Open.online Schiaffi e spintoni sui bambini di una scuola elementare: maestra scoperta grazie ai video delle punizioniSospesa per sei mesi un’insegnante di scuola dell’infanzia di Bitonto (Bari) per presunti maltrattamenti sui minori. Schiaffi e punizioni ai bimbi, maestra sospesa a Bitonto: incastrata dalle telecamereNei giorni scorsi la polizia ha eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o... Contenuti utili per approfondire Barese. Discussioni sull' argomento Bambini chiusi al buio per punirli, maestra a processo a Bari: La chiamava la stanza di don Oronzo; Bari, bambini terrorizzati chiusi al buio nello stanzino di don Oronzo: a processo una maestra di 32 anni; Bari, l'area giochi al Redentore chiude dopo l'infortunio di un bimbo. Ma i genitori aprono le transenne per i figli; Nuova cura per il diabete di tipo 1 nei bambini: 13enne trattato con successo al Giovanni XXIII di Bari. Schiaffi e spintoni sui bambini di una scuola elementare: maestra scoperta grazie ai video delle punizioniSospesa per sei mesi un’insegnante di scuola dell’infanzia di Bitonto (Bari) per presunti maltrattamenti sui minori ... fanpage.it Schiaffi agli alunni dell'asilo nel Barese, sospesa maestra 65enne. Contestati anche strattonamenti e punizioni non consone #ANSA x.com FOCACCIA BARESE Croccante fuori e morbida dentro, di una irresistibile bontà . Non la si può non amare Ricetta https://www.facebook.com/share/p/1DoaKuTpGD/ - facebook.com facebook