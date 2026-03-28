A Cantù un uomo di 44 anni è stato arrestato con l'accusa di aver maltrattato ripetutamente la compagna convivente, colpendola e umiliandola. Le indagini hanno evidenziato un quadro di violenze che comprende anche minacce e vessazioni. In un episodio, l’uomo ha anche colpito con calci un cane fino a farlo crollare.

Indagine dei carabinieri di Cantù: mesi di violenze e atti degradanti sulla compagna, il cane preso a calci fino alla rottura delle costole Un quadro di violenza sistematica, fatto di botte, minacce e umiliazioni. È quello emerso a Cantù al termine di un’indagine che ha portato all’arresto di un uomo di 44 anni, gravemente indiziato di maltrattamenti nei confronti della compagna convivente. La vicenda, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, inizia nell’estate del 2025. Per mesi la donna avrebbe vissuto in una condizione di paura, tra aggressioni sempre più frequenti e violente. Percosse, tentativi di strangolamento, lesioni anche gravi: tra queste le fratture delle costole con una prognosi di circa 30 giorni. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Botte e umiliazioni sulla compagna, poi la furia sul cane: preso a calci fino a farlo crollare, arrestato a Cantù per maltrattamenti

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