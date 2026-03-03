Energy drink ufficiale dell' NBA in Europa

La NBA e C4 Energy hanno annunciato un accordo pluriennale che rende C4 Energy l'energy drink ufficiale dell'NBA in Europa. La partnership mira a rafforzare la presenza del marchio nel settore sportivo e a offrire ai tifosi esperienze esclusive legate al mondo del basket. L'intesa coinvolge diverse iniziative e promozioni che coinvolgono i fan in vari paesi europei.

Un'intesa pluriennale tra la NBA e C4 Energy amplia la presenza di un marchio di energy drink nel panorama sportivo europeo, offrendo ai fan esperienze esclusive, contenuti digitali dedicati e attivazioni mirate negli arena. L'accordo rafforza la collaborazione tra la massima lega cestistica e un brand orientato a sport, fitness e stili di vita attivi, con l'obiettivo di coinvolgere i pubblici in mercati chiave d'Europa. La collaborazione definisce un'alleanza pluriennale che posiziona C4 Energy come Official Energy Drink Partner dell'NBA in Europa. L'accordo coinvolge i principali mercati continentali, con attenzione a Francia, Germania, Italia e Regno Unito, offrendo ai tifosi esperienze integrate, contenuti dedicati e attività di co-branding.