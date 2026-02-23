Bafta Awards 2026 sei premi per One Battle After Another | miglior film e miglior regia

(LaPresse) Ai Bafta Awards 2026 pioggia di premi per “ One Battle After Another ”, il thriller dal forte contenuto politico che torna casa con ben sei riconoscimenti, tra cui quello per il miglior film e per la miglior regia, andata a Paul Thomas Anderson. Premiato come miglior attore Robert Aaramayo grazie alla sua performance in “I Swear”, mentre ha Jessie Buckley ha vinto come migliore attrice per “ Hamnet ”. L’attesissimo “ Sinners ” ha invece ricevuto il riconoscimento per la migliore la sceneggiatura originale, per la colonna sonora e per la miglior attrice non protagonista, Wunmi Mosaku, interprete britannico-nigeriana che ha dichiarato di aver trovato nel suo ruolo “una parte delle mie speranze, il mio potere ancestrale e il mio legame, parti che pensavo di aver perso o che avevo cercato di offuscare come immigrata che cercava di integrarsi”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Congratulazioni a Jessie Buckley per la vittoria ai BAFTA Awards come Miglior Attrice Protagonista . #HamnetIlFilm è al cinema. - facebook.com facebook

La BBC monitorerà attentamente la cerimonia dei BAFTA Film Awards il 22 febbraio per individuare eventuali discorsi politici. (Deadline) x.com