La difesa di Andrea Sempio ha avviato una strategia per contestare le intercettazioni raccolte nell’ambito di un’indagine sulla morte di Garlasco. In particolare, ha cercato di dimostrare che le conversazioni ascoltate non avevano valore probatorio, concentrandosi su un commento a un podcast che, secondo gli avvocati, avrebbe sminuito l’interpretazione degli ascolti. La procura di Pavia aveva considerato queste intercettazioni come uno degli elementi più rilevanti della nuova fase dell’indagine.

La difesa di Andrea Sempio prova a depotenziare quello che, per la Procura di Pavia, è diventato uno degli elementi più pesanti della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Al centro dello scontro ci sono le frasi registrate da una microspia nell’auto del 38enne il 14 aprile 2025: per gli investigatori sarebbero parole dal contenuto autoincriminante, mentre per i legali del commesso si tratterebbe soltanto di commenti confusi nati dall’ ascolto di un podcast dedicato al caso di Chiara Poggi. Gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia sono già al lavoro per recuperare integralmente quella trasmissione audio, che Sempio stava ascoltando quando vennero captate le sue parole.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La difesa di Sempio al lavoro per smontare le intercettazioni: "Commentava un podcast"

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Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Garlasco, la difesa di Sempio: Strumentale mostrizzazione. Convocati Marco Poggi e sorelle Cappa; E adesso la difesa di Sempio prova a blindarlo chiedendo la perizia personologica: di che si tratta; La difesa di Sempio: Oggi non parla, momento troppo delicato. La consulenza personologica per rispondere alla diffusione delle chat; La difesa di Sempio, 'valutiamo se chiamare come teste la ragazza della chat'.

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I legali di Andrea Sempio sono già al lavoro stamani per recuperare del materiale audio, ossia quel podcast che il 38enne, come riferito, stava ascoltando il 14 aprile del 2025 quando una microspia ha captato in macchina le sue frasi sconnesse. #ANSA - facebook.com facebook

"Su Sempio abbiamo anticipazioni che devono essere confermate dagli elementi di indagine. Penso che non ci sia solo quanto anticipato. Credo che Stasi, ogni giorno che passa, si allontana dalla colpevolezza" Antonio De Rensis #NonStopNews LI x.com