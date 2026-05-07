Gli avvocati di Andrea Sempio stanno cercando di recuperare un file audio, un podcast, che secondo quanto riferito dal loro assistito, il 38enne, è stato ascoltato mentre si trovava in auto. La difesa intende contestare una registrazione intercettata che riguarda Sempio, attualmente al centro di un procedimento giudiziario. Il materiale audio potrebbe essere utile per chiarire alcuni aspetti dell’indagine.

I legali di Andrea Sempio, gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia, sono già al lavoro stamani per recuperare del materiale audio, ossia quel podcast che il 38enne, come riferito, stava ascoltando il 14 aprile del 2025 quando una microspia ha captato in macchina le sue frasi sconnesse. Parole, emerse ieri subito dopo l'interrogatorio in cui non ha risposto, con le quali in un soliloquio il commesso, secondo i pm di Pavia, avrebbe in pratica ammesso il movente dell'omicidio di Chiara Poggi che gli viene contestato nella nuova inchiesta. La difesa di Sempio Da quanto si è saputo, infatti, gli avvocati sono in riunione già stamani per confrontarsi e recuperare quel podcast che parlava del delitto di Garlasco e per analizzarlo.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Andrea Sempio intercettato in auto, la difesa prova a smontare gli audio: «Commentava un podcast»

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I legali di Andrea Sempio sono già al lavoro stamani per recuperare del materiale audio, ossia quel podcast che il 38enne, come riferito, stava ascoltando il 14 aprile del 2025 quando una microspia ha captato in macchina le sue frasi sconnesse. #ANSA - facebook.com facebook

Garlasco, Andrea Sempio intercettato: ha tentato un approccio e Chiara Poggi ha rifiutato. Avrebbe chiamato la ragazza al telefono prima del delitto #ANSA x.com