La dieta mediterranea | non solo cibi anche cultura

Durante un incontro dedicato alla dieta mediterranea, gli esperti hanno evidenziato come questa tradizione vada oltre i semplici alimenti, coinvolgendo anche aspetti culturali e letterari. Sono stati discussi valori come la lentezza, la convivialità e la frugalità, con particolare attenzione all’importanza di questi elementi nel modo di vivere e condividere i pasti. La conversazione ha sottolineato il legame tra cibo e cultura, senza entrare nel merito di altre implicazioni.

L’INCONTRO. Gli esperti hanno posto l’accento su una serie di aspetti letterari, mettendo in evidenza i valori della lentezza, della convivialità, della frugalità. Il fisiologo Ancel Keys, l’inventore della «Razione K» per i soldati americani, dopo la Seconda Guerra Mondiale notò che tra le popolazioni di Creta, della Grecia e dell’Italia meridionale c’era una incidenza bassissima dell’infarto miocardico. Capì che era merito della dieta «mediterranea», come la chiamò lui stesso, un regime alimentare (tutelato anche dall’Unesco, ormai) essenzialmente vegetariano: legumi, frutta e verdura di stagione, pasta, poca carne rossa e soprattutto olio di oliva al posto del burro.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - La «dieta mediterranea»: non solo cibi, anche cultura DIETA MEDITERRANEA. Comer rico y vivir mejor Notizie correlate Dieta Mediterranea diventa crono, cambia piramide alimentare ma "non ci sono cibi da consumare a orari fissi"La dieta Mediterranea rimane la migliore al mondo, secondo i nutrizionisti, in termini di modello alimentare salutare e protettivo in termini di... Anche la dieta mediterranea evolve, più efficace se segue l’orologio biologico: i consigli(Adnkronos) – La dieta mediterranea, modello di longevità, si aggiorna e diventa 'a 3 dimensioni', aggiungendo per la prima volta alla quantità e... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Dieta e dimagrimento, l'esperto spiega: Così la dieta mediterranea frena i grassi; Mangiare noci ogni giorno: i 13 benefici confermati dall’OMS; Mettete giù l’hamburger e le patatine: non sarà solo il vostro girovita a ringraziarvi.; Cosa mangiare dopo i 70 anni per nutrire corpo e mente. La «dieta mediterranea»: non solo cibi, anche culturaGli esperti hanno posto l’accento su una serie di aspetti letterari, mettendo in evidenza i valori della lentezza, della convivialità, della frugalità. ecodibergamo.it Dieta mediterranea: cosa mangiare, benefici e consigli praticiUn riassunto pratico dei principi fondamentali della dieta mediterranea e suggerimenti per metterla in pratica ... tuobenessere.it Retreat a Santorini insieme alle mie pazienti nel Matrix della Dieta Mediterranea Santorini non è solo una destinazione, è il punto di partenza di una storia che ha cambiato il modo di intendere la nutrizione. In questo vlog vi porto dentro il nostro retreat nel cuo - facebook.com facebook Quando si parla di dieta e sana alimentazione, può capitare di focalizzarsi su nutrienti e calorie, tralasciando un aspetto che si trova invece alla base della dieta mediterranea: la convivialità. Uno stile di vita sano è fatto di costanza, ma senza rinunciare a quei x.com