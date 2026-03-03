Anche la dieta mediterranea evolve più efficace se segue l’orologio biologico | i consigli

La dieta mediterranea, conosciuta per i suoi benefici sulla longevità, si rinnova introducendo un nuovo approccio che prende in considerazione il momento della giornata. Per la prima volta, vengono suggeriti tempi specifici per l’assunzione di nutrienti, in modo da rispettare i ritmi biologici, ormonali e metabolici del corpo durante le 24 ore. Questo cambiamento mira a ottimizzare l’efficacia della dieta stessa.

(Adnkronos) – La dieta mediterranea, modello di longevità, si aggiorna e diventa 'a 3 dimensioni', aggiungendo per la prima volta alla quantità e alla qualità dei nutrienti anche la loro collocazione temporale in armonia con i ritmi biologici, ormonali e metabolici, nell'arco delle 24 ore. Questo nuovo approccio – sviluppato dalla Società italiana di endocrinologia (Sie) insieme all'Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica (Adi), pubblicato su 'Current Nutrition Reports' a pochi giorni dalla Giornata mondiale contro l'obesità del 4 marzo – ridisegna la piramide della dieta mediterranea... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Obesità, ecco chi rischia di più. Mentre la dieta mediterranea guarda l’orologio

Dieta mediterranea? Sì, ma ripensata. Che cos’è la «Pharma Diet» e perché gli italiani scelgono sempre più fruttaTra stili di vita che cambiano e nuovi alimenti che arrivano sul mercato, il cibo non è più soltanto nutrimento: è benessere, identità, cura di sé.

Contenuti utili per approfondire dieta mediterranea

Temi più discussi: Dieta mediterranea 3D: ora conta anche quando e come mangiamo; La dieta mediterranea diventa 3D: non conta solo cosa mangi, ma anche quando; La dieta mediterranea ora guarda l’orologio; Arriva la cronodieta mediterranea, nuova piramide alimentare basata sui ritmi biologici.

Dieta mediterranea: la nuova piramide alimentare sulle 24 ore della giornata. Attenzione a attività fisica, luce del sole e convivialitàIl 4 marzo è la giornata mondiale contro l’obesità. Dai nuovi dati pubblicati da Società Italiana di Neuro Psico Farmacologia (Sinpf) da cui emerge che il 17% dei pazienti seguiti dai Servizi di salut ... italiaoggi.it

Contro l’obesità la dieta mediterranea è più efficace se si guarda anche l’orologioUn nuovo approccio sviluppato dalla Società Italiana di Endocrinologia (SIE), insieme all'Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI), ... repubblica.it

Un nuovo approccio sviluppato dalla Società Italiana di Endocrinologia (SIE), insieme all'Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI), ridisegna la piramide della dieta mediterranea tradizionale, sincronizzando le raccomandazioni alimentari co - facebook.com facebook

La dieta mediterranea evolve in un modello tridimensionale. La Società Italiana di Endocrinologia (Sie) e l’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica (Adi) hanno presentato il nuovo algoritmo alimentare basato sulla crononutrizione. Lo s... x.com