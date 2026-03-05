dieta mediterranea diventa crono cambia piramide alimentare ma non ci sono cibi da consumare a orari fissi

L’esperto ha annunciato che la Dieta Mediterranea si trasforma in una versione crono, con una piramide alimentare rivista. Tuttavia, ha precisato che non ci sono cibi da consumare a orari specifici, e che le nuove indicazioni non prevedono restrizioni temporali per determinati alimenti. La modifica riguarda principalmente l’organizzazione dei pasti senza imporre orari fissi per determinati cibi.

La dieta Mediterranea rimane la migliore al mondo, secondo i nutrizionisti, in termini di modello alimentare salutare e protettivo in termini di longevità. Ma adesso la piramide alimentare cambia, arricchendosi di una nuova indicazione: pur non cambiando i nutrienti che la compongono, tiene conto anche degli orari in cui sono consumati. In altre parole, diventa una crono dieta Mediterranea, in cui anche l’orologio ha la sua parte. A fornire la nuova indicazione sono gli esperti della Società italiana di endocrinologia (Sie) insieme a quelli dell’Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica (Adi). I ricercatori hanno indagato i benefici tra il consumo di alcuni cibi in determinati orari, pubblicando i risultati dello studio su Current Nutrition Reports. 🔗 Leggi su Virgilio.it

