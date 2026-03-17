Madonna del Carmine | restauro e ritorno alla devozione

Il simulacro della Madonna del Carmine è stato restaurato a Catanzaro, riportandolo al suo aspetto originale dopo un intervento conservativo. La comunità locale e le fondazioni hanno partecipato alle operazioni di recupero, che hanno restituito alla statua la sua posizione centrale nel culto cittadino. Ora il simulacro è di nuovo visibile e al centro delle pratiche di devozione dei fedeli.

Il simulacro della Madonna del Carmine ha riacquistato il suo antico splendore nella città di Catanzaro, tornando alla venerazione dei fedeli dopo un intervento conservativo che ha coinvolto la comunità e le fondazioni locali. Il progetto, realizzato con il supporto dell’Arciconfraternita Maria SS.ma del Carmine e sostenuto economicamente dalla Fondazione Carical e dalla Fondazione Banco di Napoli, ha al lavoro esperti come la Ditta Adduci Restauri e la Dott.ssa Simonetta Portalupi. La celebrazione finale, guidata dal parroco Don Marcello Froiio e dal Priore Antonio Ambriani, segna non solo il ritorno fisico dell’opera d’arte, ma anche la conferma di un legame profondo tra tradizione religiosa e coesione sociale nel territorio calabrese. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Madonna del Carmine: restauro e ritorno alla devozione Articoli correlati Leggi anche: 'Washington Gospel Singers' alla Basilica della Madonna del Carmine Leggi anche: Hugo Ticciati in concerto alla Basilica della Madonna del Carmine Tutti gli aggiornamenti su Madonna del Carmine restauro e ritorno... Temi più discussi: Catanzaro, restituita alla devozione dei fedeli il simulacro della Madonna del Carmine; ?La Pro Loco Selinunte si attiva per il restauro della Chiesa del Carmine e della Chiesa di Santa Maria dell’Itria; Chiese, milioni di investimento per avviare altri restauri: Ma qui servono i custodi; Naro, sospesi i lavori al Carmine: i Carabinieri del NIL scoprono gravi violazioni della sicurezza. Catanzaro, restituita alla devozione dei fedeli il simulacro della Madonna del CarmineLa statua, custodita nell’omonima chiesa, è stata restaurata in tutti i suoi arredi ... msn.com Diocesi: Teramo, sabato riapertura della chiesa della Madonna del Carmine dopo i lavori post-sismaÈ in programma per sabato 30 novembre alle 18.30, la messa per la riapertura della chiesa della Madonna del Carmine al termine dei lavori di restauro ed efficientamento sismico, resisi necessari per i ... agensir.it CHIESA DELLA MADONNA DEL CARMINE Fu costruita nel XVIII secolo ad un’unica navata, fa parte di un unico e antico complesso monastico insieme al convento attaccato ad essa. Oggi il convento è sede di uffici comunali, ma la chiesetta è tutt’o - facebook.com facebook