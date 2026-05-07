La denuncia del Pd | Giunta davvero in ritardo sugli sfalci non sapevano quando inizia la primavera?

Il Partito Democratico ha segnalato un ritardo nella gestione degli sfalci da parte della giunta comunale, con particolare riferimento a alcuni quartieri della città. Secondo quanto riferito, l'amministrazione avrebbe iniziato troppo tardi le operazioni di manutenzione, con il rischio di accumulare ulteriori ritardi nel completamento delle attività. Il problema riguarda il momento in cui sono stati avviati i lavori, che sembrano non essere coincisi con l'inizio della primavera.

«La giunta Masci è in enorme ritardo sugli sfalci specialmente in alcuni quartieri, e il rischio è che ci vorrà molto più tempo del previsto per recuperare le settimane perse. Sindaco e assessori spieghino perché si è arrivati a lavorare in queste condizioni pur in piena continuità amministrativa.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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