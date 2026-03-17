Be my sunshine la nuova dizi turca su Mediaset | quando inizia e la scoperta sugli attori

C’è una nuova dizi pronta ad allungare la stagione delle storie romantiche su Mediaset Infinity, e stavolta l’atmosfera promette di essere quella delle vacanze: “Be my sunshine”, titolo italiano di “Ada Masali”, debutterà infatti mercoledì 25 marzo sulla piattaforma, con un nuovo episodio disponibile dal lunedì al venerdì. Mediaset la presenta come una delle novità del catalogo gratuito di marzo e punta apertamente su una formula già collaudata con altri titoli turchi distribuiti in streaming. A rendere subito riconoscibile la serie è soprattutto la sua ambientazione. La vicenda si muove su un’isola immaginaria del Mar Egeo, ma quel mondo... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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