L’equinozio di primavera non cade il 21 marzo ecco quando inizia la nuova stagione

L’equinozio di primavera non si verifica sempre il 21 marzo come spesso si pensa. La data effettiva può variare di anno in anno, e dal 2000 ad oggi la primavera è iniziata in quella data soltanto nel 2003 e nel 2007. La maggior parte degli anni vede l’arrivo della nuova stagione in periodi diversi, confermando che il calendario astronomico non coincide sempre con la data tradizionale.

(Adnkronos) – È credenza diffusa che la primavera inizi il 21 marzo, ma la realtà è ben diversa. La data dell'equinozio di primavera può cambiare di anno in anno e dal 2000 a oggi la primavera è iniziata il 21 marzo solo due volte, nel 2003 e nel 2007. La parola per definire l'evento astronomico che. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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