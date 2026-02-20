Luciano Violante a TPI | A Trump bisogna rispondere semplificando la democrazia

Luciano Violante, 84 anni, ex magistrato e presidente della Camera dal 1996 al 2001, ha spiegato a TPI che le risposte a Trump devono essere semplici e chiare. La causa della sua dichiarazione riguarda le recenti tensioni politiche negli Stati Uniti, dove le frasi complicate alimentano confusione tra gli elettori. Violante ha sottolineato l’importanza di rendere la comunicazione democratica più accessibile, evitando discorsi troppo articolati. Ha anche ricordato la sua esperienza politica e il ruolo di Futuri Probabili, l’associazione che ora presiede dal 2024.

Luciano Violante, 84 anni, ex magistrato, presidente della Camera dal 1996 al 2001, otto legislature da deputato nel centrosinistra (dal Pci fino al Pd), dal 2024 è presidente di Futuri Probabili, associazione senza scopo di lucro impegnata nei campi dell’innovazione e della formazione del capitale umano. Nel presentare l’associazione, lei afferma che «viviamo nell’età delle incertezze» e che «quando c’è incertezza manca il coraggio delle grandi scelte». Quali sono le grandi scelte che dovremmo fare oggi ma non abbiamo il coraggio di fare? «Le faccio alcuni esempi concreti. Parto dalla questione Spazio: nei prossimi anni partiranno circa 90 missioni dirette sulla Luna, ma non c’è nessun coordinamento tra i singoli programmi.🔗 Leggi su Tpi.it

