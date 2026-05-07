Cosa: Debutto in prima assoluta di Amáru o sulla nostalgia, uno spettacolo di danza contemporanea ideato e diretto da Adriano Popolo Rubbio. Dove e Quando: Fortezza Est (via Francesco Laparelli 62, Roma), in scena dal 14 al 16 maggio 2026 alle ore 20:30. Perché: Per esplorare il calore della memoria e i legami familiari attraverso una performance che trasforma il ricordo in una forza attiva e fisica. La vivace stagione teatrale “Poetica” 202526 si avvia verso la sua suggestiva conclusione. Il palcoscenico capitolino di Fortezza Est si prepara ad accogliere un progetto che promette di scavare nel profondo delle emozioni umane. Dal 14 al 16 maggio 2026, andrà in scena Amáru o sulla nostalgia, un intenso spettacolo di danza contemporanea che ha già saputo distinguersi vincendo l’ambito bando Pillole #tuttoin12minuti 2025.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - La danza di Amáru_ o sulla nostalgia a Roma

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