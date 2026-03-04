Nostalgia e desiderio sulla costa di Sorrento

Sulla costa di Sorrento, una vecchia terrazza si affaccia sul golfo, dove il mare brilla e il vento soffia forte. Qui, tra le onde e le brezze, si respira un’atmosfera fatta di nostalgia e desiderio. La scena descrive un paesaggio caratterizzato da un panorama suggestivo che si apre davanti ai visitatori, creando un’atmosfera unica e di forte impatto sensoriale.

Qui dove il mare luccica E tira forte il vento Su una vecchia terrazza Davanti al golfo di Surriento Un uomo abbraccia una ragazza Dopo che aveva pianto Poi si schiarisce la voce E ricomincia il canto Te voglio bene assaje Ma tanto tanto bene sai È una catena ormai Che scioglie il sangue dint' 'e 'vvene sai Vide le luci in mezzo al mare Pensò alle notti là in America Ma erano solo le lampare Nella bianca scia di un'elica Sentì il dolore della musica Si alzò dal pianoforte Ma quando vide la luna uscire da una nuvola Gli sembrò più dolce anche la morte Guardò negli occhi la ragazza Quegli occhi verdi come il mare Poi d'improvviso uscì una.