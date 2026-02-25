la danza di sarah sulla sedia a rotelle

AGI - In occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare (28 febbraio), la storia di Sarah, 11 anni, si leva come un potente inno alla vita e un monito per le istituzioni. Sarah convive con la Sindrome di Leigh, una patologia genetica degenerativa che colpisce i mitocondri. La sua è una storia iniziata nel silenzio: a soli sei mesi i primi segnali di una crescita interrotta, poi a tre anni il buio improvviso, quando in una sola settimana ha perso la capacità di camminare e la parola a causa della prima lesione cerebrale. Impresa straordinaria. Nonostante un percorso segnato da momenti critici – come il durissimo 2025, tra interventi di tracheotomia, gastrostomia e un edema cerebrale – Sarah ha compiuto un’impresa straordinaria. In uno dei teatri più belli di Padova, davanti a 700 persone, ha danzato sulla sua sedia a rotelle. “Se chiudo gli occhi, sento ancora il battito del cuore che accelera e il respiro sospeso di settecento persone”, racconta Laura, mamma di Sarah. 🔗 Leggi su Agi.it

