Nel circuito Off di Fotografia Europea, un progetto dedicato al tango argentino porta in mostra immagini ispirate a ‘La Cumparsita’. Curato da Fosca Ugoletti, Daniela Burani ed Enrico Roberto, l’allestimento si intitola ‘La Cumparsita’ ed è realizzato dall’associazione Barrio de Tango. La mostra offre un’immersione visiva nel mondo del ballo, combinando la fotografia con l’atmosfera del genere musicale.

Il fascino senza tempo del tango argentino sbarca nel circuito Off di Fotografia Europea con ‘ La Cumparsita ’, un progetto corale curato da Fosca Ugoletti, Daniela Burani ed Enrico Roberto per l’associazione Barrio de Tango. Ad ospitare questa immersione visiva è l’ Atelier Due Gobbi 3, spazio storico dove il dialogo tra danza e immagine si fa serrato. Ad aprire idealmente il percorso è lo sguardo di Paolo Pelosi Bonini con la sua serie ‘Mirada y Cabeceo’. La fotografia scelta per l’annuncio cattura un momento di quotidianità: una coppia sul divano, il sorriso disteso e le iconiche scarpe bicolore abbandonate in primo piano. È un’immagine che parla di attesa, di riposo e di quella complicità silenziosa che precede o segue l’abbraccio in pista.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘La Cumparsita’ del Circuito Off. Atelier Due Gobbi, immersione visiva

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