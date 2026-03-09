Scherma | si conclude la due giorni del circuito Europeo veterani Napoli 2026

Si è conclusa a Napoli la due giorni del Circuito Europeo Veterani di scherma, che ha visto la partecipazione di oltre 750 atleti provenienti da diverse nazioni europee. La manifestazione si è svolta nella città, offrendo un intenso spettacolo di gare e competizioni tra i master. La competizione ha coinvolto atleti di varie età, creando un evento di grande richiamo per gli appassionati di scherma.

Napoli: uomini che odiano le madri. 3 storie di violenza, con la dipendenza come motore. gli interventi dei Carabinieri Giugliano in Campania: due ragazzi arrestati dopo un lungo inseguimento. É già il terzo arresto dei Carabinieri per “fuga pericolosa” Regione Campania, avviato il percorso per il bilancio 2026: Corrado Matera presiede la seduta con il Presidente Roberto Fico Oltre 750 atleti da tutta Europa hanno partecipato al Circuito Master, portando grande spettacolo e competizione nella città. NAPOLI – Cala il sipario sulla tappa del Circuito Europeo Veterani di Scherma e sulla 4^ prova Nazionale Master categoria 0 ospitata nell’ambito del palinsesto di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Scherma: si conclude la due giorni del circuito Europeo veterani Napoli 2026 Articoli correlati Leggi anche: Scherma: Oro e argento per la Campania sulle pedane del circuito europeo cadetti Natale a Napoli si conclude con la Befana acrobatica dei Vigili del Fuoco in Piazza PlebiscitoLa Befana dei Vigili del Fuoco in Piazza Plebiscito ha chiuso l’ampia programmazione del Natale a Napoli proposta da Turismo e Cultura, con tutte le... Tutti gli aggiornamenti su Scherma si conclude la due giorni del... Argomenti discussi: Il Circolo Teate Scherma di Chieti al Campionato Nazionale Under 23. La scherma che trasforma la vita: Mazzone racconta il modello italiano tra eccellenza e inclusioneLa Confederazione Europea di Scherma ha dedicato un focus a Luigi Mazzone nella rubrica Beyond the competitions , scegliendo un titolo programmatico: la sche ... sportface.it Scherma, al via il circuito veterani e prova nazionaleAl PalaVesuvio assegnati già 13 titoli ... msn.com