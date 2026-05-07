La cucina si presenta come un sistema organizzato, con le sue regole e strutture ben precise. Ci sono squadre di cucinieri che seguono ruoli specifici, gerarchie e procedure codificate, oltre a vocaboli e tecniche riconosciute ufficialmente. I repertori di ricette e metodi di preparazione sono condivisi e trasmessi nel tempo, creando un linguaggio comune tra chi si dedica alla preparazione dei cibi.

La cucina ha sempre avuto le sue regole. Brigate, gerarchie, codici, nomenclature, repertori. Un lessico preciso, quasi militare, che affonda le radici nella Francia di Auguste Escoffier, il cuoco che tra Otto e Novecento trasformò un sapere tramandato spesso per imitazione in un sistema strutturato, insegnabile, replicabile. Ma ridurre la cucina a un insieme di procedure significa osservarne solo una parte. Perché, come ogni lingua, anche la cucina vive davvero soltanto quando qualcuno la usa. Quando un ingrediente incontra una tecnica o una memoria familiare attraversa una ricetta professionale. Ma anche quando si muove, e un cuoco proveniente da Seoul, Lima o Casablanca si trova a lavorare accanto a un collega cresciuto tra Langhe, Salento o Bretagna, e insieme devono capirsi prima ancora di parlare.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La cucina è una lingua comune

LA CUCINA DEL PUTAGE'. LUCIANO BERTELLO DIALOGA CON SERGIO ARDISSONE E PIERCARLO GRIMALDI

Notizie correlate

La cucina italiana è patrimonio Unesco, ma quale cucina stiamo davvero salvando?È arrivato il riconoscimento alla cucina italiana da parte dell’Unesco d’essere patrimonio immateriale dell’umanità.

Famiglia nel bosco, pronta la casa pagata dal Comune che li accoglierà: due camere, bagno, cucina e uno spazio per i giochiI tre “bambini del bosco”, figli di Nathan e Catherine, al momento restano nella casa famiglia di Vasto.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Più di una ricetta | La cucina è una lingua comune; Il pugliese che spopola a Madrid con spaghetti e panna cotta: 'Ora ospito Sinner. In Spagna la fama'; La cucina italiana non esiste: parola di Alberto Grandi; Viaggi gastronomici in primavera: 3 città europee da scoprire nei bistrot.

‘Una lingua è tutto, o non è’: la rivoluzione di Alessandro Manzoni a 240 anni dalla nascitaIn una lettera del febbraio 1847 all’accademico piemontese Giacinto Carena, esperto di nomenclatura scientifica, Alessandro Manzoni (Milano 1785-1873) scriveva senza esitazione: Una lingua è un tutto ... ilfattoquotidiano.it

Dal cinema alla cucina: una serata di cultura sarda a StoccolmaQuattro cortometraggi ambientati in Sardegna, vini e cucina isolana con particolare interesse per la lingua sarda sono gli elementi che hanno caratterizzato l'evento 'Visioni Sarde' tenutosi ieri sera ... unionesarda.it

Adoroooo Lisa in cucina ! da provare - facebook.com facebook

Barbagianni, con lo chef Alessandro Rossi la cucina prende un’altra direzione x.com