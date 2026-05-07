Nella giornata di oggi si è svolto un incontro presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio a Roma, coinvolgendo rappresentanti delle squadre di Serie B e i candidati alla presidenza federale, Giancarlo Abete e Giovanni Malagò. Durante l'appuntamento si è discusso di possibili segnali di unità tra le parti in vista delle prossime elezioni. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sui contenuti specifici trattati.

Incontro in Federazione a Roma fra le società della Lega Serie B e i potenziali candidati alla Presidenza federale, Giancarlo Abete e Giovanni Malagò. Durante la riunione, i due potenziali candidati hanno esposto le motivazioni che li portano a valutare la discesa in campo e risposto alle domande dei club di B, sulla base anche di un documento unitario di indirizzo stilato nelle scorse settimane dalla Lega B, che il Presidente Paolo Bedin aveva provveduto ad anticipare e dettagliare nei giorni scorsi. Ora seguirà un momento di confronto e riflessione all’interno dell’associazione, per trovare già nei prossimi giorni una sintesi dopo gli incontri di oggi ed esprimere una valutazione in conseguenza dei temi esposti dai potenziali candidati.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La corsa alla presidenza Figc. Malagò e Abete incontrano la Lega B: "Serve un segnale di unità»

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