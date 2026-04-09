Dopo l'annuncio dell'elezione del presidente della FIGC prevista per il 22 giugno, si intensificano i movimenti tra i candidati. La Serie A sostiene con forza il nome di un ex presidente del CONI come possibile nuovo numero uno del calcio italiano, mentre un altro aspirante, già al vertice dell'ente, continua a valutare un possibile ritorno. La corsa alla presidenza si fa quindi più articolata, con diversi scenari ancora aperti.

Mercato Inter, affondo per Zekri: presentata l’offerta! Ausilio studia la strategia per battere la concorrenza Mercato Juve, fari puntati su Kessiè! Il centrocampista gradisce la destinazione e i bianconeri preparano l’offerta Richard Rios Inter, ritorno di fiamma in estate? L’assist può arrivare da un ex nerazzurro: la rivelazione Spalletti Juve, intesa totale! Accordo fino al 2028 per dare continuità al progetto bianconero. Tutti gli aggiornamenti Fernando Siani in esclusiva a Cagliarinews24: «Palestra è il presente dell’Italia, non è il futuro e dovrebbe essere anche il passato! Sullo Scudetto.» Mercato Inter, affondo per Zekri:... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - FIGC, corsa alla presidenza dopo Gravina: la Serie A spinge forte per Malagò, ma il ritorno di Abete resta un’ipotesi concreta

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Gravina verso le dimissioni, Abete e Malagò tra le ipotesi per la presidenza della FIGCDopo il flop dell'Italia in Bosnia e la mancata qualificazione ai Mondiali, Gravina valuta le dimissioni da presidente della FIGC: Abete e Malagò in...

Temi più discussi: Figc, la corsa per il dopo Gravina: Malagò, Abete e quel nome a sorpresa...; Chi sarà il nuovo presidente della Figc: tre nomi e l’ipotesi di un ex calciatore – I retroscena; Gravina si è dimesso, il 22 giugno si vota il nuovo presidente Figc: è corsa alla successione. Abodi va a Palazzo Chigi; Figc, chi dopo Gravina? Malagò, Abete e Marani i favoriti. Più defilato Albertini.

Figc, perché la presidenza pesa così tanto? Bilanci, voti e potere dietro la corsa al post GravinaDopo le dimissioni del presidente federale si apre una sfida che vale molto più del calcio: contano conti, consenso e voto ponderato ... affaritaliani.it

FIGC, Giovanni Malagò verso la presidenza: scenario, numeri e possibili sviluppiFIGC, Malagò favorito per la presidenza: decisiva la Serie A, ma il voto dei dilettanti può cambiare tutto. Scenario e numeri delle elezioni. tag24.it

Quello di #Gravina sarebbe un atto di responsabilità. La penso al contrario: il più irresponsabile presidente FIGC, quindi il peggiore. Neanche mezza riforma, il peggiore per distacco. In Italia funziona spesso così: nessuna critica. Né prima e neanche durante x.com

Il presidente uscente della Figc, Gabriele #Gravina, ha pubblicato la sua relazione sulla salute del calcio italiano. In un lungo documento analizza tutti i problemi del sistema calcio italiano e offre possibili soluzioni. I problemi: - Bassa percentuale di itali - facebook.com facebook