Italia travolgente ai Mondiali di curling | la Corea del Sud crolla i playoff ora sono un obiettivo concreto

L’Italia maschile di curling ha ottenuto una vittoria significativa ai Mondiali 2026, sconfiggendo la Corea del Sud in modo netto e convincente. La vittoria ha rafforzato le possibilità di qualificarsi ai playoff, portando la squadra a un passo dall’obiettivo. La prestazione si è distinta per la solidità e la precisione dimostrata durante l’incontro.

L’Italia maschile del curling ritrova slancio ai Mondiali 2026 e lo fa con una vittoria pesante, netta e soprattutto convincente. Sul ghiaccio di Ogden, gli azzurri hanno superato la Corea del Sud per 9-4, centrando il quarto successo nel torneo e riportandosi pienamente dentro la corsa per la fase a eliminazione diretta. La squadra italiana sale così al quinto posto insieme alla Germania, con un bilancio di quattro vittorie e tre sconfitte, alle spalle di Svezia, Svizzera, Canada e Scozia. In un torneo in cui le prime due volano direttamente in semifinale e le squadre dal terzo al sesto posto passano dai playoff, il successo sugli asiatici pesa parecchio. 🔗 Leggi su Sportface.it

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Leggete con attenzione. È questo il clima nel quale si disputeranno i Mondiali. Sempre che si giochino, vista la guerra in corso e la minaccia di allargamento del conflitto. #FIFAWorldCup x.com