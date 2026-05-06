Una coppia è deceduta dopo aver contratto l’hantavirus, un virus trasmesso principalmente attraverso il contatto con roditori infetti. I due avevano recentemente viaggiato tra Cile, Argentina e Uruguay, secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie. La notizia arriva in un momento in cui si sta monitorando la diffusione del virus nella regione. Le autorità stanno seguendo le indagini per capire le modalità di trasmissione e contenere eventuali rischi.

Milano, 6 mag. (LaPresseAP) – La coppia che è deceduta per aver contratto l’hantavirus aveva viaggiato tra Cile, Uruguay e Argentina. Le autorità hanno reso noto che la coppia è arrivata in Argentina il 27 novembre dello scorso anno e ha viaggiato in auto per 40 giorni prima di entrare in Cile il 7 gennaio. Sono tornati in Argentina il 31 gennaio per un viaggio in auto attraverso diverse province, tra cui Neuquén, nella Patagonia centro-settentrionale, e Misiones, nell’estremo nord-est. Il 13 marzo hanno visitato l’Uruguay e una settimana dopo sono tornati a Ushuaia, la città più meridionale dell’Argentina. Questo articolo Hantavirus: coppia...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Hantavirus: coppia morta aveva viaggiato tra Cile, Argentina e Uruguay

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