Il regista noto per i suoi documentari è morto a 96 anni L' annuncio dalla sua Società di produzione e dalla famiglia Tutto quello che c' è da sapere su di lui
Frederick Wiseman, famoso regista statunitense di documentari, è scomparso a 96 anni a causa di problemi di salute. La notizia è stata comunicata dalla sua società di produzione e dalla famiglia. Wiseman aveva dedicato la vita a raccontare la realtà attraverso i suoi film, diventando una figura di riferimento nel suo settore.
È morto a 96 anni il regista statunitense Frederick Wiseman, noto soprattutto per la sua produzione documentaristica. L’annuncio è arrivato dalla sua Società di produzione, la Zipporah Films, e dalla famiglia, con una nota condivisa anche sui social: il regista si è spento lunedì 16 febbraio, nella sua casa di Cambridge, in Massachusetts. Il grande cinema italiano del 2026: da Paolo Sorrentino a Nanni Moretti, tutti i film X Leggi anche › Cinema italiano, dietro le quinte la parità di genere è ancora un miraggio Frederick Wiseman, morto il regista premio Oscar. Wiseman «Per quasi sessant’anni, ha creato un corpus di opere senza pari, una documentazione cinematografica di ampio respiro delle istituzioni sociali contemporanee e dell’esperienza umana quotidiana, principalmente negli Stati Uniti e in Francia», si legge nella nota condivisa dai suoi cari. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Ventisette anni l'o8 gennaio, Damiano David ha già vissuto molte vite. Dagli esordi con i Måneskin alla carriera da solista, tutto quello che c'è da sapere su di luiDamiano David, nato l'8 gennaio, ha 27 anni e un percorso artistico ricco di esperienze.
Brooklyn contro David e Victoria: dall'abito da sposa al ballo della discordia a quello che succede ora, tutto quello che c'e da sapere sull'ex famiglia perfettaIl 19 gennaio 2026, Brooklyn Beckham, 26 anni, ha suscitato scalpore condividendo dettagli che hanno messo in discussione l’immagine idealizzata della famiglia Beckham.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Il famoso regista Ferzan Özpetek in vacanza al Resort Fonteverde; Aveva lo zainetto di Spiderman. Mi sono sentito responsabile; Zach Cregger rivela la trama di ‘The Flood’, horror respinto da Netflix; È morto il regista milanese Carlo Arturo Sigon.
Ferzan Özpetek, il regista turco in vacanza a San Casciano dei BagniIl noto regista Ferzan Özpetek conferma il proprio amore per la Toscana. Sul profilo Instagram ha infatti pubblicato la foto di una giornata di relax presso il celebre Resort Fonteverde a San Cascia ... radiosienatv.it
Morto il regista Carlo A. Sigon, il ricordo della Civica Visconti: Mentore, amico, Maestro veroScomparso a 61 anni, ha diretto La cura del gorilla con protagonista Claudio Bisio, video musicali di Elio e le Storie Tese e Baglioni, nonché due documentari ... milano.repubblica.it
È morto oggi a 96 anni il grande documentarista, regista per il grande schermo e il palcoscenico, produttore Frederick Wiseman. Lo annunciano la sua società di produzione la Zipporah Films e la famiglia. "Per quasi sessant'anni, Frederick Wiseman ha crea x.com
Sììì! Società indovinata… SI! Si tratta proprio degli amici dell’Honey Soccer City Complimenti a chi ha collegato tutti gli indizi come un vero regista del calcio. La partita delle intuizioni è stata vinta… ma il torneo è solo all’inizio Restate sintonizzati, per facebook