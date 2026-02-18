Frederick Wiseman, famoso regista statunitense di documentari, è scomparso a 96 anni a causa di problemi di salute. La notizia è stata comunicata dalla sua società di produzione e dalla famiglia. Wiseman aveva dedicato la vita a raccontare la realtà attraverso i suoi film, diventando una figura di riferimento nel suo settore.

È morto a 96 anni il regista statunitense Frederick Wiseman, noto soprattutto per la sua produzione documentaristica. L’annuncio è arrivato dalla sua Società di produzione, la Zipporah Films, e dalla famiglia, con una nota condivisa anche sui social: il regista si è spento lunedì 16 febbraio, nella sua casa di Cambridge, in Massachusetts. Il grande cinema italiano del 2026: da Paolo Sorrentino a Nanni Moretti, tutti i film X Leggi anche › Cinema italiano, dietro le quinte la parità di genere è ancora un miraggio Frederick Wiseman, morto il regista premio Oscar. Wiseman «Per quasi sessant’anni, ha creato un corpus di opere senza pari, una documentazione cinematografica di ampio respiro delle istituzioni sociali contemporanee e dell’esperienza umana quotidiana, principalmente negli Stati Uniti e in Francia», si legge nella nota condivisa dai suoi cari. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il regista, noto per i suoi documentari, è morto a 96 anni. L'annuncio dalla sua Società di produzione e dalla famiglia. Tutto quello che c'è da sapere su di lui

Ventisette anni l'o8 gennaio, Damiano David ha già vissuto molte vite. Dagli esordi con i Måneskin alla carriera da solista, tutto quello che c'è da sapere su di luiDamiano David, nato l'8 gennaio, ha 27 anni e un percorso artistico ricco di esperienze.

Brooklyn contro David e Victoria: dall'abito da sposa al ballo della discordia a quello che succede ora, tutto quello che c'e da sapere sull'ex famiglia perfettaIl 19 gennaio 2026, Brooklyn Beckham, 26 anni, ha suscitato scalpore condividendo dettagli che hanno messo in discussione l’immagine idealizzata della famiglia Beckham.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.