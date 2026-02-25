Bresh a Sanremo 2026 | dagli esordi al successo tutto su di lui

Il mercoledì della settimana del Festival si accende con il sound della nuova scuola genovese, grazie all'attesa performance di Bresh sul palco Suzuki di Piazza Colombo. Inserito nella cornice di "Tra Palco e Città", il rapper di Lavagna porta nel cuore della manifestazione la sua capacità di mescolare urban e cantautorato, trasformando la piazza in un coro a cielo aperto. La sua presenza a Sanremo 2026 non è solo un’ospitata, ma la conferma definitiva di un artista che ha saputo traghettare il rap ligure verso il grande pubblico mainstream senza perdere la sua autenticità. Bresh (al secolo Andrea Brasi), classe 1996, muove i primi passi musicali tra la Liguria e Milano, dove a diciannove anni condivide un appartamento con gli amici e colleghi Tedua e Rkomi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Bresh, al secolo Andrea Emanuele Brasi, è nato a Lavagna in Liguria il 28 giugno del 1996. Nella sua generazione, è uno dei nomi più noti della scena rap

Sanremo 2026, ecco i cantanti che si esibiranno nella seconda e terza serata. Questa sera i co-conduttori sono Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo. Ospiti: gli azzurri olimpici e paralimpici. Spazio alle Nuove Proposte. Bresh in Piazza Colombo x.com