Uccide la cognata con 13 coltellate il legale di Giuseppe Caputo | Assoluzione per infermità totale di mente

Mercoledì, davanti alla Corte di Assise di Appello di Milano, si è svolta l’udienza riguardante il processo a Giuseppe Caputo, accusato di aver ucciso la cognata con 13 coltellate e di aver tentato di uccidere un’altra persona. La difesa ha annunciato che presenterà richiesta di assoluzione per infermità totale di mente, sostenendo che l’imputato fosse incapace di intendere e di volere al momento dei fatti.

Nova Milanese (Monza Brianza), 3 maggio 2026 - Sosterrà l'assoluzione per infermità totale di mente la difesa dell'imputato, mercoledì al processo davanti alla Corte di Assise di Appello di Milano, che vede imputato di omicidio e tentato omicidio premeditati Giuseppe Caputo. Il 24 ottobre 2024, il 63enne ha ucciso con 13 coltellate sul pianerottolo della loro abitazione in via Magellano a Nova Milanese la cognata, la 63enne Giovanna Chinnici, intervenuta per difendere dai fendenti la figlia Greta, 28 anni, che stava salendo le scale della casa plurifamiliare per rientrare nella sua abitazione ed è stata aggredita dallo zio. La...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Uccide la cognata con 13 coltellate, il legale di Giuseppe Caputo: “Assoluzione per infermità totale di mente” Notizie correlate Uccise la cognata a coltellate: Giuseppe Caputo verso l’appello con l’obiettivo dell’assoluzione per totale infermità di menteNova Milanese (Monza Brianza), 22 marzo 2026 – Fissato a maggio il processo di Appello per omicidio volontario e tentato omicidio premeditati di... La cognata uccisa con 13 coltellate. Caputo punta all’infermità totaleTorna in aula a maggio per il ricorso in appello il processo per omicidio volontario e tentato omicidio premeditati nei confronti di Giuseppe Caputo,... Altri aggiornamenti La cognata uccisa con 13 coltellate. Caputo punta all’infermità totaleTorna in aula a maggio per il ricorso in appello il processo per omicidio volontario e tentato omicidio premeditati nei confronti di Giuseppe Caputo, che punta all’assoluzione per infermità totale di ... ilgiorno.it Uccise la cognata a coltellate: Giuseppe Caputo verso l’appello con l’obiettivo dell’assoluzione per totale infermità di menteNova Milanese (Monza Brianza), 22 marzo 2026 – Fissato a maggio il processo di Appello per omicidio volontario e tentato omicidio premeditati di Giuseppe Caputo, che punta all'assoluzione per ... ilgiorno.it