La cognata uccisa con 13 coltellate Caputo punta all’infermità totale

Torna in aula a maggio per il ricorso in appello il processo per omicidio volontario e tentato omicidio premeditati nei confronti di Giuseppe Caputo, che punta all’assoluzione per infermità totale di mente. Il 63enne il 24 ottobre 2024 ha ucciso con 13 coltellate sul pianerottolo della loro abitazione in via Magellano a Nova Milanese la cognata 63enne Giovanna Chinnici, intervenuta per difendere dai fendenti la figlia Greta che stava salendo le scale della casa plurifamiliare per rientrare nella sua abitazione ed è stata aggredita dallo zio. La Corte di Assise di Monza l’ha condannato a 23 anni di carcere, poi 5 anni di struttura... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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