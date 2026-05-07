La Cina svela un nuovo tank | cosa può fare il Type 100

La Cina ha presentato ufficialmente il nuovo carro armato di ultima generazione, il Type 100, durante un evento che ha coinvolto forze militari e tecnici. È la prima volta che il veicolo viene mostrato in un contesto operativo, rappresentando un passo avanti nella modernizzazione delle dotazioni terrestri del paese. Il veicolo si distingue per alcune caratteristiche tecniche che sono state rese note al pubblico.

La Cina ha mostrato per la prima volta in un contesto operativo il suo nuovo carro armato di ultima generazione, il Type 100, segnando un passaggio importante nella modernizzazione delle forze terrestri di Pechino. Le immagini diffuse dall’agenzia statale Xinhua ritraggono il mezzo impegnato in esercitazioni sul campo, mentre attraversa terreni polverosi a velocità sostenuta, offrendo anche un raro sguardo all’interno del veicolo. Ecco che cosa sappiamo. Il nuovo tank cinese. Il filmato, diffuso sui social, suggerisce che il programma abbia superato la fase puramente sperimentale. Dopo la prima apparizione pubblica durante una parata militare, il Type 100 era infatti scomparso dai radar mediatici, alimentando dubbi sul suo stato di sviluppo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La Cina svela un nuovo tank: cosa può fare il Type 100 Notizie correlate Scudo attivo sui tank Type 96A: così la Cina scherma i carri contro droni e missiliLa Cina ha aggiornato i propri mezzi corazzati puntando sulla cosiddetta protezione attiva. "Può controllare 96 droni": la Cina svela Atlas. Come funziona il nuovo sistemaLa Cina ha presentato pubblicamente il sistema di operazioni per sciami di droni Atlas, mostrandone per la prima volta l’intero processo operativo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Hyundai svela la strategia per la Cina e presenta il concept elettrico Ioniq V; L’Università di Pisa svela per un giorno le sue antiche carte geografiche; Salone di Pechino 2026, in vetrina la Cina che guida la rivoluzione dell’auto; TERRE RARE, CINA E MYANMAR. La Cina svela un nuovo tank: cosa può fare il Type 100Il nuovo carro armato cinese Type 100 è apparso durante un’esercitazione, rivelando capacità avanzate e una svolta tecnologica nel settore corazzato di Pechino ... ilgiornale.it Hyundai svela la strategia per la Cina e presenta il concept elettrico Ioniq VHyundai ha presentato al Salone di Pechino i dettagli della nuova strategia 'In China, For China, To Global' che ridisegna i propri confini nel mercato automobilistico più ... motori.ilmessaggero.it Red Canzian svela a Il Fienile come è nato “Casanova Opera Pop”: un incontro del destino con lo scrittore Matteo Strukul e una sfida creativa che ha coinvolto tutta la sua famiglia. Dalla prima nota fino alle 100 date festeggiate in Cina, un viaggio nella bellezz - facebook.com facebook