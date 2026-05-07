La Cina svela un nuovo tank | cosa può fare il Type 100

Da ilgiornale.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cina ha presentato ufficialmente il nuovo carro armato di ultima generazione, il Type 100, durante un evento che ha coinvolto forze militari e tecnici. È la prima volta che il veicolo viene mostrato in un contesto operativo, rappresentando un passo avanti nella modernizzazione delle dotazioni terrestri del paese. Il veicolo si distingue per alcune caratteristiche tecniche che sono state rese note al pubblico.

La Cina ha mostrato per la prima volta in un contesto operativo il suo nuovo carro armato di ultima generazione, il Type 100, segnando un passaggio importante nella modernizzazione delle forze terrestri di Pechino. Le immagini diffuse dall’agenzia statale Xinhua ritraggono il mezzo impegnato in esercitazioni sul campo, mentre attraversa terreni polverosi a velocità sostenuta, offrendo anche un raro sguardo all’interno del veicolo. Ecco che cosa sappiamo. Il nuovo tank cinese. Il filmato, diffuso sui social, suggerisce che il programma abbia superato la fase puramente sperimentale. Dopo la prima apparizione pubblica durante una parata militare, il Type 100 era infatti scomparso dai radar mediatici, alimentando dubbi sul suo stato di sviluppo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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