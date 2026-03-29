Può controllare 96 droni | la Cina svela Atlas Come funziona il nuovo sistema

La Cina ha mostrato pubblicamente il sistema Atlas, che permette di controllare fino a 96 droni contemporaneamente. Durante l'evento, è stato illustrato il funzionamento completo del sistema di operazioni per sciami di droni, evidenziando le capacità tecniche e il metodo di controllo di questo nuovo sistema. La presentazione ha incluso la dimostrazione delle procedure e delle funzionalità dello strumento.

La Cina ha presentato pubblicamente il sistema di operazioni per sciami di droni Atlas, mostrandone per la prima volta l’intero processo operativo. In base a quanto emerso sui media statali, il sistema include il veicolo da combattimento terrestre Swarm-2, il veicolo comando e il veicolo di supporto, tutti sviluppati internamente e associati al logo della China Electronics Technology Group Corp. Ogni veicolo Swarm-2 può trasportare fino a 48 droni ad ala fissa, mentre un singolo veicolo comando può controllare simultaneamente fino a 96 droni. Le unità possono essere equipaggiate con diversi carichi utili, tra cui sistemi di ricognizione elettro-ottica, munizioni da attacco e sistemi di comunicazione relay, permettendo la creazione di sciami multifunzionali capaci di compiere missioni complesse in coordinamento autonomo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Può controllare 96 droni": la Cina svela Atlas. Come funziona il nuovo sistema Articoli correlati "Può distruggere sciami di droni": come funziona il sistema Hurricane 3000 cineseLa Cina ha presentato un nuovo sistema d’arma a microonde ad alta potenza, progettato per neutralizzare droni e sciami di piccoli veicoli aerei senza... La Cina svela un super elicottero: cosa può fare il Golden Eagle CR500BIl Golden Eagle CR500B combina sorveglianza e attacco in un elicottero senza pilota compatto e versatile.