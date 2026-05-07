La Cina ha portato alla Biennale un robot che sa scrivere

Alla Biennale Arte 2026, il padiglione della Repubblica Popolare Cinese presenta un robot capace di scrivere. La mostra si svolge nelle tese dell'Arsenale, attirando l'attenzione dei visitatori con questa innovazione tecnologica. La presenza del robot rappresenta uno degli aspetti più distintivi di questa edizione dell'evento.

Per chi non è troppo interessato all'arte contemporanea, una delle trovate più notevoli di questa Biennale Arte 2026 si trova nel padiglione della Repubblica Popolare Cinese, nelle tese dell'Arsenale.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday“Dreams stream”, questo il nome del.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

La Cina ha Appena Inaugurato l'era dei Robot UMANOIDI.

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