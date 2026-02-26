No la Cina non ha un esercito di robot Terminator

Circolano sui social media alcune immagini che mostrano robot avanzati. Questi dispositivi sembrano molto simili ai personaggi del film «Terminator». Tuttavia, non ci sono prove che la Cina abbia sviluppato un esercito di androidi come quelli rappresentati nel film. Le immagini sono spesso usate per creare confusione o attirare l’attenzione senza basi concrete. È importante distinguere tra realtà e finzione in questi casi.

Diverse condivisioni su Instagram stanno diffondendo una clip dove si vedrebbe un nuovo esercito cinese composto da androidi analoghi a quelli del film «Terminator». Come vedremo si tratta di una clip generata con Intelligenza artificiale. La Cina ha pubblicato un video di esercitazioni di tiro con la partecipazione di robot simili a “Terminator”. Come riportano i colleghi di France 24, la clip fa parte di una serie di filmati generati con IA per stessa ammissione dell’autore. Si tratta dell’utente oukanghong, che ha caricato le clip nel sito cinese Bilibili. Il quotidiano francese fornisce inoltre una serie di analisi che conferma la non autenticità dei contenuti. 🔗 Leggi su Open.online Cina, terremoto nell’esercito: generale nel mirino, ha passato segreti nucleari a Usa?(Adnkronos) – Un'accusa senza precedenti scuote i vertici delle forze armate in Cina. Leggi anche: I robot danzanti di Pechino e la supremazia della tecnologia. Ma per l’esercito è ancora presto China’s Terminator Robot Temi più discussi: Davvero la Cina teme un impatto travolgente dell'AI sull'occupazione e la sua risposta è da manuale; Capodanno cinese: perché, secondo la tradizione, è bene non lavare e tagliare i capelli; La Cina vieta davvero gli schermi in auto? No, ma tornano i tasti fisici. Ecco perché | Quattroruote.it; Summit AI di Modi, nessuna regola globale: AI ostaggio del duopolio USA-Cina. Il dilemma di Friedrich Merz con la CinaIl cancelliere tedesco incontra Xi Jinping mentre prova a risolvere un problema di dipendenza economica diventato disastroso per la Germania ... ilpost.it La Cina dimostra la sua superiorità roboticaAl Gala del Festival di Primavera 2026, la CCTV ha trasformato il più grande spettacolo televisivo del pianeta in una dimostrazione di forza robotica senza precedenti. Unitree, Galbot, Noetix e MagicL ... digitalic.it Venerdì mattina il Pentagono aveva inserito Alibaba, Baidu, Byd e altre società nell’elenco delle società che supportano l’esercito della Cina. Un’ora dopo, la lista era scomparsa. Ecco cosa è successo. Lorenzo Santucci - facebook.com facebook Il video della CIA si rivolge a militari e funzionari dell'esercito cinese, e fa leva sulle accuse di corruzione che negli ultimi anni sono state usate dal regime del presidente Xi Jinping per epurare molti generali e dirigenti x.com