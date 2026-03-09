Droga tra lavoratori stagionali | lo spaccio si nascondeva nelle stanze dell’hotel

I Carabinieri hanno scoperto un traffico di droga tra i lavoratori stagionali dell’Alta Badia, nascondendo l’attività nelle stanze di un hotel tra Corvara e i rifugi della zona turistica. Un giovane è stato arrestato mentre altre tre persone sono state segnalate come assuntori. L’indagine ha portato alla luce un piccolo giro di spaccio legato a questa specifica area.

Sequestrati hashish, cocaina e marijuana. Un giovane arrestato e tre segnalati come assuntori Lo spaccio si nascondeva tra le stanze dei lavoratori stagionali dell’Alta Badia. I Carabinieri hanno scoperto un piccolo giro di droga tra Corvara e i rifugi della zona turistica: un giovane è stato arrestato e altre tre persone sono state segnalate come assuntori. Sequestrate diverse sostanze stupefacenti.L’operazione è stata condotta dai militari della Compagnia Carabinieri di Brunico, impegnati in un rafforzamento dei controlli contro spaccio e consumo di droga nelle località più frequentate dai turisti. L’episodio principale risale al 27 febbraio, quando i Carabinieri della stazione di Corvara in Badia hanno arrestato un 26enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati agli stupefacenti. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Articoli correlati

Nascondeva la droga in un anfratto in strada, 16enne denunciato per spaccioI carabinieri, allertati da una segnalazione, hanno sorpreso il minorennne sul posto ritrovando nel nascondiglio 16 grammi di cocaina e 11 grammi di...

Nascondeva cocaina nelle calze: 73enne denunciato per spaccio, "tradito" dal viavai di clientiUn sospetto viavai di persone che si introducevano nell’edificio per pochi minuti, per poi allontanarsi rapidamente, ha fatto scattare l’attenzione...

Una selezione di notizie su Droga tra lavoratori stagionali lo...

Corvara, spaccio tra lavoratori stagionali: un arresto e tre segnalazioniControlli dei carabinieri della Compagnia di Brunico nelle località turistiche della valle. Un 26enne arrestato con 100 grammi di hashish e tre giovani segnalati come assuntori dopo perquisizioni con ... altoadige.it

Cgil, le Brigate del lavoro tra vigneti e coltivazioni per verificare le condizioni degli stagionali: «L'obiettivo? Intercettare più persone possibili»Il sindacato di strada, quello che indaga tra i lavoratori che mai avrebbero il coraggio di denunciare condizioni di sfruttamento, si muove tra vigneti e campi di barbatelle. Dal 19 gennaio le ... ilgazzettino.it