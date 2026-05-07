La sessantunesima Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia sta per aprire i battenti. Tra le mostre in programma, si segnala una sezione dedicata all’arte russa, definita da alcuni come una “Biennale della vergogna”. Nel frattempo, l’Ucraina non presenta opere ufficiali, mantenendo un profilo basso e senza partecipazioni visibili alla manifestazione. La kermesse si svolge in un momento di tensione tra le due nazioni.

La sessantunesima Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia che sarà inaugurata sabato 9 maggio è intitolata In Minor Keys, ed è stata curata da Koyo Kouoh, curatrice camerunense naturalizzata svizzera prematuramente scomparsa l’anno scorso all’età di 58 anni, già Direttrice Esecutiva e Curatrice Capo dello Zeitz Museum of Contemporary Art Africa di Città del Capo. Il titolo della Biennale è ispirato a una citazione dello scrittore e attivista afroamericano James Baldwin, e richiama l’attenzione su voci minori, intime, trascurate e resilienti: un tentativo di promuovere un approccio all’arte più lento, più attento e comunitario, capace di farsi sentire nel rumore del mondo moderno.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La Biennale della vergogna russa, e la risposta invisibile dell’Ucraina

Notizie correlate

Ucraina, la guerra invisibile: il conto ambientale dell’invasione russaRoma, 24 febbraio 2026 – Il Parlamento europeo ha individuato tre tipi principali di danni ambientali: degrado fisico, inquinamento chimico causato...

Ucraina, 4 anni fa la notte dell’invasione russa e la difesa degli ucrainiQuattro anni fa l’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, sotto gli occhi del mondo.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Garanzie di sicurezza | La Biennale della vergogna russa, e la risposta invisibile dell’Ucraina; Scotland + Venice: Bugarin + Castle alla Biennale Arte 2026, Rituali di vergogna, voce e suono tra Scozia e Filippine; Tra polemiche, ispettori e politica la Biennale d'Arte va verso l'inaugurazione di sabato prossimo; La Scozia porta in Biennale una politica dell’umiliazione.

Rivoluzione alla Biennale: lascia la Giuria, anche Russia e Israele per i premiLa comunicazione della Fondazione all'indomani della visita degli ispettori del Mic. Nascono due 'Leoni dei visitatori', anche Russia e Israele per i premi (ANSA) ... ansa.it

Biennale di Venezia, le Pussy Riot contro Putin: protesta davanti al padiglione della RussiaQuello che doveva essere il giorno della pre-apertura della Biennale Arte di Venezia 2026 si è trasformato nell’ennesimo capitolo della crisi più politica degli ultimi anni: davanti al padiglione russ ... vanityfair.it

#VENEZIA Al Padiglione del Qatar alla Biennale di Venezia 2026, un risultato concreto che conferma la capacità della nostra città di attrarre investimenti culturali internazionali e di costruire relazioni solide con partner strategici. Fin dall’inizio abbiamo sosten - facebook.com facebook

Blitz delle Pussy Riot questa mattina ai Giardini della Biennale di Venezia per protestare contro l'apertura del padiglione russo. Insieme alle attiviste russe anti-Putin qualche centinaio di manifestanti aderenti a gruppi e movimenti vicini ai dissidenti russi che x.com