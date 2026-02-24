Ucraina la guerra invisibile | il conto ambientale dell’invasione russa

Il conflitto in Ucraina ha provocato danni ambientali significativi, causati dai combattimenti e dagli attacchi alle infrastrutture industriali. Le esplosioni di munizioni e il crollo delle miniere hanno portato a un aumento dell'inquinamento chimico e al degrado delle aree naturali. La guerra ha lasciato tracce evidenti sul paesaggio e sulla qualità dell’ambiente, influenzando la vita di molte comunità locali. Le conseguenze si fanno sentire anche a distanza dai fronti di battaglia.

Roma, 24 febbraio 2026 – Il Parlamento europeo ha individuato tre tipi principali di danni ambientali: degrado fisico, inquinamento chimico causato dalle miniere e dalle industrie colpite ed esplosioni di munizioni. Le autorità ucraine dipingono un quadro altrettanto desolante. Nel luglio 2025, il ministero dell'Ambiente ucraino ha registrato oltre 9.000 casi di danni ambientali, con più del 20% dei siti protetti del paese – parchi nazionali, riserve o altri siti di conservazione – colpiti dalla guerra. Secondo un rapporto pubblicato nell'aprile 2025 dal Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione europea, circa 17 milioni di ettari, pari al 28% del territorio ucraino, sono stati colpiti dalle operazioni militari.