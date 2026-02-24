Ucraina 4 anni fa la notte dell’invasione russa e la difesa degli ucraini

Quattro anni fa, l’invasione russa dell’Ucraina ha sconvolto il paese e attirato l’attenzione internazionale. La notte dell’attacco ha visto gli ucraini reagire con coraggio e determinazione, organizzando una rapida resistenza. Le azioni di difesa sono state decisive nel mantenere la sovranità nazionale. La memoria di quei momenti permane forte tra la popolazione e le forze armate ucraine. La storia di quell’evento continua a influenzare il presente.

