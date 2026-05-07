La belva che non graffia e il mostro che annoia

L'intervista condotta da Francesca Fagnani a Roberto Savi ha suscitato sentimenti di fastidio e noia, senza lasciare impressioni positive o approfondimenti significativi. La conversazione non ha rivelato dettagli rilevanti o novità, e il risultato è stato un senso di insoddisfazione. Sono stati espressi commenti critici sulla mancanza di contenuti stimolanti nel dialogo, che si è rivelato piatto e poco coinvolgente.

Cosa mi ha lasciato l'intervista di Francesca Fagnani a Roberto Savi? Niente, anzi no, una certa stizza e molta noia. Chi quelle storie le ha vissute, con smarrimento e orrore, qualche aspettativa ce l'aveva, così per una forma di rozza pacificazione. Partiamo dall'aspetto apparentemente più.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Perché la “Belva” Fagnani non graffia piùFrancesca Fagnani, la donna che ha trasformato lo sgabello in un patibolo e il dottorato in filologia dantesca in un’arma di distrazione di massa,... Che tempo che fa, pagelle del 22 marzo: Ferilli belva (8), Venier in dubbio (6), Littizzetto impeccabile (10+)La puntata del 22 marzo 2026 di Che tempo che fa non è stata priva di riferimenti al Referendum Giustizia; il siparietto “sì” e “no” di Ficarra e...