La puntata del 22 marzo 2026 di Che tempo che fa non è stata priva di riferimenti al Referendum Giustizia; il siparietto “sì” e “no” di Ficarra e Picone, il monologo di Luciana Littizzetto, basato sugli ignavi, i “pigri e gli indolenti”. Ma c’è stato spazio per la leggerezza, componente fissa del programma condotto da Fabio Fazio: dai 4000 vestiti di Orietta Berti alla belva Sabrina Ferilli, che prende il posto della “carogna” in Notte prima degli esami, le nostre pagelle. Sabrina Ferilli, belva in piena regola. Voto: 8. “Che belva sei?”, per un attimo ci è sembrato di essere a Belve, nello show condotto da Francesca Fagnani. Ma in realtà siamo a Che tempo che fa, sul Nove, da Fabio Fazio, con Sabrina Ferilli come ospite in collegamento. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Che tempo che fa, pagelle del 22 marzo: Ferilli belva (8), Venier in dubbio (6), Littizzetto impeccabile (10+)

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