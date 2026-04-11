Perché la Belva Fagnani non graffia più

Francesca Fagnani, nota per il suo stile diretto e provocatorio, ha recentemente ridimensionato la sua presenza pubblica. Dopo aver attirato attenzione con interviste e commenti pungenti, sembra aver ridotto la sua attività mediatica, lasciando spazio a un silenzio che prima non c’era. La sua figura, che aveva fatto discutere per le sue parole e comportamenti, appare ora meno presente nei dibattiti pubblici e sui social.

Francesca Fagnani, la donna che ha trasformato lo sgabello in un patibolo e il dottorato in filologia dantesca in un’arma di distrazione di massa, sta scoprendo che a furia di affilare le unghie si è limata pure i denti. Su Rai2 il debutto della nuova stagione di Belve ha racimolato un poco rassicurante 8,8 per cento di share. Un po’ poco per chi sognava di dominare il martedì sera, specialmente se paragonato al 12,9 per cento della prima puntata della stagione 2025. A schiacciarla per di più è stato l’ usato sicuro: le repliche di Montalbano su Rai1 che hanno doppiato l’ex ferocia della conduttrice, e Giovanni Floris su La7 che le ha soffiato il posto nel salotto buono dei talk.🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Perché la “Belva” Fagnani non graffia più Sanremo 2026, "che belva sei?": la Fagnani spiazza Fulminacci“Che belva sei?”: Francesca Fagnani, conduttrice di Belve su Rai 2, ha cantato Parole parole di Mina insieme a Fulminacci durante la serata cover di... Belve, le pagelle: la Fagnani graffia ancora (9), Micaela Ramazzotti spiazza (8)Belve torna in onda e lo fa con tre donne molto diverse fra loro, pronte a raccontarsi senza filtri. CONFESSIONE SHOCK A “BELVE”: «VIOLENTATA DA TRE UOMINI». IL RACCONTO CHE NESSUNO CONOSCEVA