la base dello spaccio i rifornimenti di droga partivano da prato

Le indagini delle forze dell’ordine hanno evidenziato che i rifornimenti di droga provenivano da Prato, dove venivano consegnati prima di essere distribuiti in diverse zone del paese. L’attività illecita è stata smantellata con l’arresto di otto persone e la denuncia di altre 24. La ricostruzione delle autorità si basa su dettagli raccolti durante le operazioni di polizia e finanzieri a Padova.

La droga arrivava a Prato e da qui veniva smistata in giro per l’Italia. E’ quanto hanno ricostruito i finanzieri e la polizia locale di Padova nell’inchiesta che si è conclusa con otto arresti e 24 denunce. Le indagini della procura di Padova hanno portato a sgominare una banda di cinesi dedita al traffico di droga, favoreggiamento dell’ immigrazione clandestina, ingresso e soggiorno illegale in Italia, detenzione abusiva di armi, esercizio e partecipazione al gioco d’azzardo. Le indagini sono arrivate fino a Prato, dove – è stato ricostruito – la banda di orientali si riforniva della droga da alcuni connazionali. Nel corso delle attività...🔗 Leggi su Lanazione.it

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