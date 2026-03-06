Base dello spaccio dietro la chiesa | pusher in manette

Dietro la chiesa è stata smantellata una rete di spaccio, con un pusher arrestato. Da tempo le forze dell’ordine monitorano le attività illecito, intervenendo prontamente per fermare le consegne di droga. Le operazioni si concentrano sulla tutela di chi può essere più vulnerabile e a rischio di dipendenza. La lotta allo spaccio prosegue senza sosta in diverse zone della città.

A seguito di numerose segnalazioni della collettività, il 4 marzo i carabinieri della stazione di Monselice hanno messo le manette ai polsi ad un 18enne marocchino. Il blitz in via Costa Calcinara Ormai è una costante: da una parte gli spacciatori che tentano di piazzare le loro dosi agli assuntori, dall'altra i carabinieri che stanno bloccando sul nascere ogni criticità sul fronte della droga, con particolare attenzione alla tutela delle persone più fragili e a rischio dipendenza. I militari dell'Arma della stazione di Monselice, a conclusione di una mirata e rapida attività d’indagine finalizzata al contrasto della diffusione di droghe sul territorio, hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino marocchino di 18 anni senza fissa dimora, ritenuto responsabile del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

