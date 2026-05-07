La bandiera della Croce Rossa sventola sul Comune | la città celebra volontari e operatori

Il Comune di Agrigento ha ricevuto ufficialmente la bandiera della Croce Rossa Italiana in vista del 160esimo anniversario della Giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, che si celebra domani, venerdì 8 maggio. La cerimonia si svolge in un momento in cui si intende riconoscere il ruolo di volontari e operatori coinvolti nelle attività umanitarie. La bandiera viene esposta simbolicamente nel municipio.

In occasione del 160esimo anniversario della Giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa in programma domani, venerdì 8 maggio, il Comune di Agrigento ha ricevuto ufficialmente la bandiera della Croce Rossa Italiana. Questa mattina il sindaco Francesco Miccichè e il presidente del.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Avanti popolo alla riscossa, bandiera rossa trionferà #pd #rifondazione #comunista #comunisti Notizie correlate Riposto onora i volontari: la bandiera della Croce Rossa sul Comune? Cosa scoprirai Perché la bandiera della Croce Rossa sventolerà sul Municipio di Riposto? Chi ha guidato la delegazione durante la cerimonia nel... Lucca, la bandiera della Croce Rossa sventola sul Palazzo Comunale? Cosa scoprirai Perché la bandiera della Croce Rossa sventolerà proprio sul Palazzo Comunale? Chi ha guidato la delegazione durante la consegna... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Settimana della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, UniMe espone la bandiera della CRI e la facciata del Plesso centrale s’illumina di rosso; Caltanissetta celebra la Croce Rossa: la bandiera della CRI sventola sui palazzi comunali; esposta la bandiera della Croce Rossa sulla facciata principale di Palazzo San Domenico; Settimana della Croce Rossa, sul Comune sventola la bandiera. La bandiera della Croce Rossa sventola sul Comune: la città celebra volontari e operatoriIl presidente del comitato provinciale Angelo Vita ricevuto a palazzo dei Giganti dal sindaco Miccichè e dal presidente del Consiglio comunale Giovanni Civiltà ... agrigentonotizie.it Bandiera della Croce Rossa sul Palazzo Municipale - Il programma degli eventiIn occasione della Settimana della Croce Rossa Italiana, la bandiera dell’Associazione è stata esposta sul Palazzo Municipale di Parma, a testimonianza simbolica dell’impegno quotidiano dei volontari ... gazzettadiparma.it Finale Emilia, centenario dei Vigili del Fuoco volontari e festa di compleanno della Croce Rossa Doppio appuntamento nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 maggio... - facebook.com facebook Settimana della Croce Rossa a Rieti: eventi, prevenzione e solidarietà in tutta la città x.com