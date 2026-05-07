Kvaratskhelia resta umile dopo le magie in Champions League | Se non corro finisco in panchina

Kvicha Kvaratskhelia, attaccante georgiano del PSG, si distingue per le sue prestazioni nella Champions League. Nonostante le giocate decisive, il giocatore mantiene un atteggiamento umile e sottolinea l'importanza del sacrificio per la squadra. Le sue parole riflettono un senso di responsabilità e una volontà di lavorare duramente, anche al di fuori delle luci dei riflettori, per contribuire ai successi collettivi.

Kvicha Kvaratskhelia sta dipingendo calcio in Champions League. Il georgiano determinante per il PSG, però, resta con i piedi per terra: "Ci sacrifichiamo per la squadra".🔗 Leggi su Fanpage.it

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