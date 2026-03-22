Iran la guerra in diretta | Trump minaccia | Se Hormuz non riapre in 48 ore colpiremo le centrali Teheran | Chiuso solo ai nemici
Le tensioni tra Iran, Stati Uniti e Israele si intensificano dopo gli attacchi di oggi, domenica 22 marzo. Trump ha annunciato che se lo Stretto di Hormuz non riaprirà entro 48 ore, gli Stati Uniti colpiranno le centrali iraniane. Teheran ha risposto che lo stretto è chiuso solo ai nemici, lasciando aperta la possibilità di ulteriori sviluppi nella crisi.
Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA di oggi, domenica 22 marzo: Trump minaccia Teheran: "Se Hormuz non riapre entro 48 ore, colpiremo le centrali". Media Israele, una vittima in un attacco vicino al confine col Libano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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