Kota crisi negli ostelli | gabbie ai ventilatori contro i suicidi

Nella città, alcuni ostelli hanno installato delle gabbie attorno ai ventilatori per cercare di prevenire i tentativi di suicidio. La decisione è stata presa dopo un aumento di episodi di disagio tra i residenti e i visitatori. Le gabbie, realizzate in metallo, sono state installate senza modificare gli apparecchi, ma il costo di queste strutture ha superato le spese per i ventilatori stessi. La situazione ha portato a un dibattito sulla gestione della sicurezza negli spazi pubblici.

? Cosa scoprirai Come possono le gabbie ai ventilatori fermare la crisi psicologica?. Perché proteggere gli oggetti costa più degli apparecchi stessi?. Chi deve rispondere della salute mentale degli studenti a Kota?. Come si trasforma un centro d'eccellenza in un luogo di contenimento?.? In Breve 17 decessi registrati a Kota nei primi cinque mesi del 2024. Costo gabbie ventilatore 5.000 rupie contro 2.000 rupie del dispositivo. 32 suicidi documentati nel corso dell'intero anno 2023. Pressione accademica per esami IIT-JEE nel territorio del Rajasthan. Un giovane studente è morto cadendo da una finestra al quarto piano di un dormitorio a Kota lo scorso 2 maggio, alimentando una crisi di salute mentale che ha già 17 decessi nei primi cinque mesi del 2024.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Kota, crisi negli ostelli: gabbie ai ventilatori contro i suicidi Notizie correlate India, troppi suicidi tra gli studenti: installate gabbie intorno ai ventilatori nell’hub di ingegneria di KotaQuando si parla di salute mentale, si è spesso particolarmente attenti alla salute di alcune categorie: tra queste ci sarebbe anche quella degli... Reggio Calabria: crisi negli aiuti ai disabili, stipendi bloccatiA Reggio Calabria, la gestione del servizio di assistenza per i minori disabili è finita nel mirino della CISL FP dopo che i lavoratori delle...