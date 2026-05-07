India troppi suicidi tra gli studenti | installate gabbie intorno ai ventilatori nell’hub di ingegneria di Kota

In India, si registrano numerosi casi di suicidio tra gli studenti universitari, in particolare nell’hub di ingegneria di Kota. Per cercare di prevenire ulteriori tragedie, sono state installate delle gabbie intorno ai ventilatori nelle aule e nelle aree di studio. Questa misura mira a limitare l’accesso agli strumenti utilizzati nei gesti estremi, in un’area che conta un alto numero di iscritti.

Quando si parla di salute mentale, si è spesso particolarmente attenti alla salute di alcune categorie: tra queste ci sarebbe anche quella degli studenti universitari. La rivista scientifica Value in Health aveva così denunciato un triste fenomeno già nel dicembre del 2024, in uno studio dal titolo “Kota: La città indiana emergente del suicidio”. Nella città nel nord dell’ India, infatti, il tasso di suicidi tra gli studenti che alloggiavano negli ostelli legati ai suoi centri di preparazione ai programmi di ingegneria e medicina del Paese aveva raggiunto numeri estremamente preoccupanti: 32 nel 2023 e 17 solo nei primi 5 mesi del 2024. L’ultimo risale solo allo scorso sabato 2 maggio, quando un giovane è morto dopo essere caduto dalla finestra al quarto piano del suo dormitorio.🔗 Leggi su Open.online

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