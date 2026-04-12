Reggio Calabria | crisi negli aiuti ai disabili stipendi bloccati

A Reggio Calabria, i lavoratori delle cooperative che si occupano di assistenza ai minori disabili non hanno ricevuto lo stipendio da due mesi. La CISL FP ha evidenziato questa situazione, concentrandosi sulla gestione del servizio fornito dalle cooperative Baby Garden e Nasce un Sorriso. La questione riguarda la sospensione dei pagamenti e la difficoltà di garantire l’assistenza ai minori coinvolti.

A Reggio Calabria, la gestione del servizio di assistenza per i minori disabili è finita nel mirino della CISL FP dopo che i lavoratori delle cooperative Baby Garden e Nasce un Sorriso sono rimasti senza stipendio per due mesi interi. La protesta scatta in piena settimana pasquale, lasciando decine di professionisti dell’inclusione scolastica senza le risorse necessarie per affrontare le spese quotidiane e le festività. La crisi che colpisce i lotti 2 e 4 del servizio comunale per gli assistenti educativi mette in luce una frattura profonda nella catena dei pagamenti. Secondo quanto riferito da Vincenzo Sera, segretario generale della CISL FP di Reggio Calabria, la questione non riguarda solo l’inadempienza dei datori di lavoro, ma anche una gestione burocratica poco fluida.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio Calabria: crisi negli aiuti ai disabili, stipendi bloccati Reggio: stipendi bloccati, Cisl lancia allarme rossoIl 12 marzo 2026, a Reggio Calabria, la Segreteria Territoriale della CISL FP ha lanciato un allarme rosso per i ritardi nei pagamenti degli stipendi... 14 Lavoratori al Límite: Stipendi Bloccati da Gennaio, CrisiFallimento Magistris Ornavasso: L’Attesa per un Segnale di Speranza si Prolunga La situazione dei quattordici lavoratori della Magistris di Ornavasso...