Un centrocampista che ha lasciato la Costa d’Avorio all’età di sette anni per trasferirsi in Canada, è diventato uno dei protagonisti della recente stagione del Sassuolo e uno dei migliori del suo ruolo in Serie A. In un’intervista ha affermato di non sapere ancora quale sarà la sua squadra l’anno prossimo, facendo riferimento anche alla presenza di un suo compagno di squadra. La sua carriera ha avuto un percorso che attraversa diversi continenti e club.

Pronti, via, espulso. Ci sono debutti migliori. Ma dopo quella caduta Ismael Koné si è rialzato, ha cominciato a correre e non si è più fermato: "Giocavamo contro il Napoli, stavamo perdendo e non sono riuscito a controllarmi. In quel momento ero molto triste, volevo che la squadra capisse di potersi fidare di me. Poi le cose sono migliorate". Koné è uno dei simboli della splendida stagione del Sassuolo e tra i migliori centrocampisti della Serie A. Ha una clausola di 35 milioni, piace alla Roma e alle milanesi: se qualcuno pensa di strappare uno sconto a Giovanni Carnevali si sbaglia. Ismael, partiamo dalle origini. A quale età ha lasciato la Costa d’Avorio per il Canada? "A sette anni.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Koné: "Dici Sassuolo, dici Berardi. Ma l'anno prossimo non so dove giocherò"

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