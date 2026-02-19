Ma dici a me? | Allegri incredulo ecco perché l'arbitro lo ha espulso in Milan-Como

Massimiliano Allegri si è infuriato durante il match tra Milan e Como, dopo aver ricevuto un cartellino rosso dall’arbitro. La causa è stata un’espressione di sorpresa e rabbia davanti a una decisione contestata, che ha portato all’espulsione. In quel momento, il tecnico rossonero ha detto qualcosa di troppo, reagendo con nervosismo. La scena si è consumata nel momento più teso della partita, e ora Allegri rischia di saltare anche la prossima gara contro il Parma. La sua reazione ha attirato l’attenzione di tutti i presenti allo stadio.