Kimi Antonelli, al momento del traguardo, si commuove e non riesce a parlare, visibilmente emozionato. Esprime gratitudine verso il team che lo ha supportato durante la corsa, riconoscendo il loro ruolo nel raggiungimento di un obiettivo importante. Le sue parole sono rivolte esclusivamente a ringraziare chi gli ha permesso di realizzare il suo sogno, senza ulteriori commenti o considerazioni.

«Non riesco a parlare, sto per piangere. Grazie mille al mio team che mi ha aiutato a realizzare questo sogno. Sono davvero felice, ieri avevo detto che volevo riportare l’Italia in vetta e ci sono riuscito». Così Kimi Antonelli, in lacrime, commenta a caldo il trionfo nel Gp della Cina. «All’inizio ho dato troppo spazio alle Ferrari ma poi ho recuperato e sono riuscito a portare a termine la gara anche se nel finale con quel bloccaggio ho rischiato l’infarto», ha aggiunto Antonelli, che non era nato quando Fisichella vinse l'ultimo Gp di un italiano. Lotta per il titolo? Siamo soltanto all’inizio, George è un pilota incredibile, ci vorrà molto per batterlo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Kimi Antonelli piange al traguardo: "Grazie al team che mi ha consentito di realizzare un sogno"

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